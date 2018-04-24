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/ Количество укушенных клещами южноуральцев выросло в 11 раз за месяц

Количество укушенных клещами южноуральцев выросло в 11 раз за месяц

Жителей региона просят использовать репелленты и носить закрытую одежду.
сегодня в 11:42
  |  Общество

Клещи покусали уже 144 человека в Челябинской области. 46 из них — дети, в том числе 7-месячный ребенок. Клещ заполз к нему в коляску. Такая активность обусловлена отсутствием противоклещевой обработки: из-за холодной и дождливой погоды специалисты не могут выполнить процедуры. Жителей региона просят озаботиться средствами индивидуальной защиты, то есть надевать максимально закрывающую тело одежду и применять репелленты.

Обращаем внимание жителей области на необходимость в случае укуса клещом обращения за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт). В случае отсутствия возможности удалить клеща медицинским работником, можно удалить его самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом (можно использовать пинцет, перчатки, нитку и другое), так как при его раздавливании можно инфицироваться. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

Поставить прививку, которая предотвратит клещевой энцефалит, решились 54 тысячи южноуральцев. Им не нужно проверять укусившего их клеща в лабораториях. Всем остальным, если клещ укусит, необходимо обратиться в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» (г. Челябинск, ул. Свободы,147). Филиалы находятся в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах. В Чебаркуле исследования клеща проводит ГБУЗ «Областная больница» (ул. Крылова, 83).

Напомним, в начале апреля статистика говорила о 13 укушенных клещом южноуральцах.

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