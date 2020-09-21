Больше полутысячи светильников появились на дублере трассы М5 в Челябинской области

Все они установлены на девяти километрах дороги.

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О безопасности автомобилистов позаботились в Челябинской области. На трассе-дублере М5, от Челябинска до Харлушей, установили 571 светильник. На то, чтобы осветить девятикилометровый отрезок дороги, потратили 78 миллионов рублей. Для того, чтобы светильники несли не только практическую пользу, но и эстетично выглядели, все провода были спрятаны под землю.

«Очень даже эффективно получилось. Автомобилисты, думаю, очень теперь будут довольны. Потому что темное пятно было нашей области. Вроде дорога скоростная, а не освященная абсолютно. Все сделано в соответствии с новыми стандартами, которые у нас и на опоры и на светильники. Поэтому, я думаю, что данный участок автомобильной дороги получился ничуть не хуже, чем федеральная трасса», — отметил директор компании «Облдорстрой» Николай Коровин.

Как отмечают наши коллеги с Business FM Челябинск, с 2005 года на этом участке не меняли асфальт, а по дороге в сутки проезжает не меньше тысячи автомобилей. В прошлом году здесь начали укладку полотна нового типа. Подробности в материале.