Больше половины домов в Челябинске подключили к отоплению

Горожане жалуются на холодные батареи

В Челябинске начинается отопительный сезон. Школы, детские сады и больницы практически полностью отапливаются. На 22 сентября в областном центре к теплу подключили 51% домов и 99% соцобъектов, подтвердили в мэрии. Жители оставшихся без тепла домов жалуются на холод в квартирах.

В первые челябинские дома тепло подали еще 17 сентября. Идет процесс заполнения системы, так как для города-миллионника пуск тепла – масштабная работа. Теплоснабжающие организации заполняют все трубы, которые подводят тепло к каждому дому, тонны воды должны предварительно нагреться до определенной температуры.

Параллельно с этим ТЭЦ и котельные повысят тепловую нагрузку, загрузят сетевые насосы, доведут оборудование до значений, которые необходимы для подачи отопления.

Все это время многие челябинцы мерзнут без тепла. В соцсетях люди жалуются, что сегодня, 22 сентября, во многих домах не стало и горячей воды.

«Из-за того, что дома холодно, мои дети заболели, наверное, и не только мои. Старшему два года будет скоро, а он болеет с температурой 39, а у дочки — кашель. Когда уже включат отопление?», «Куйбышева, вода горячая — еле теплая, и дома — просто околеть можно», «На ЧТЗ включили отопление. Итог — трубы в подвалах прорвало, и отключили», — пишут недовольные горожане и с нетерпением ждут подачи тепла в дома.

Полностью обеспечен теплом Челябинск должен быть к 26 сентября, об этом сообщил заместитель главы города Александр Астахов на аппаратном совещании у Натальи Котовой.