В домах Челябинска начали включать отопление

Тепло в больницах, детсадах и школах дадут уже к выходным

В Челябинске запускают отопление в социальных учреждениях и домах. Теплоснабжающие организации ведут заключительную подготовку, тепло в квартирах дадут в пятницу, 17 сентября, сообщили в мэрии.

Накануне УСТЭК-Челябинск включила в работу Северо-Западную котельную. Управляющие компании собирают схемы внутридомовых систем для приема теплоносителя на нужды отопления.

«Что касается многоквартирных домов, то нами уже дана команда подготовить их для запуска тепла и с завтрашнего дня, 17 сентября, мы начнем постепенно подключать жилой фонд к отоплению. Система в Челябинске многокилометровая, поэтому на ее заполнение потребуется от 3 до 7 дней. То есть с понедельника процесс уже наберет максимальные обороты», — пояснила глава Челябинска Наталья Котова.

Отметим, что в школах, детских садах и других социальных объектах отопительный период стартовал еще 13 сентября. По словам мэра, все учреждения подключат до субботы, 18 сентября.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер призвал включать отопление, не дожидаясь заморозков.