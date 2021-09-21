Челябинцам рассказали, когда в квартирах появится тепло

Подключение к системе теплоснабжения занимает несколько суток

В Челябинске отопительный сезон по жилищному фонду стартовал с 17 сентября, однако тепло появилось еще не во всех домах. Город-миллионник подключить к системе теплоснабжения за один день невозможно, отмечают ресурсоснабжающие организации. Во всех квартирах и учреждениях города отопление появится не позднее 5—7 суток после старта отопительного периода, пояснили в пресс-службе УСТЭК.

Как пояснили в теплоснабжающей организации, это связано с особенностями системы. Сначала необходимо заполнить трубы, которые подводят тепло к каждому дому, тонны воды должны предварительно нагреться до определенной температуры. Параллельно с этим ТЭЦ и котельные повысят тепловую нагрузку, загрузят сетевые насосы, доведут оборудование до значений, которые необходимы для подачи отопления.

«Потребители, в свою очередь, должны включить свои системы отопления, чтобы правильно „получить“ тепло. Для этого специалисты УК и ТСЖ осуществят регулировку режима теплоснабжения на внутридомовых системах вверенного им жилого фонда, проведут работы по продувке стояков, сбору зимних схем на тепловых узлах и регулировке систем отопления в МКД», — пояснили в пресс-службе УСТЭК-Челябинск.

Отметим, теплосетевая компания обеспечивает доставку теплоносителя до здания. А за распределение тепла в доме и его подачу в квартиры отвечают УК и ТСЖ.

Напомним, в Челябинской области о полном запуске котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы заявили Карабаш, Локомотивный, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кизильский, Кусинский и Нязепетровский районы. Близки к 100% Златоуст, Кыштым, Уйский, Пластовский, Катав-Ивановский, Октябрьский и Саткинский районы. При этом жители некоторых районов, к примеру Красноармейского, жалуются на отсутствие отопления в детсадах и школах.