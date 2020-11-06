Ирина Гехт: «Масштабный выпуск вакцины от коронавируса начнется в декабре этого года»

Тогда же планируют начать массовую вакцинацию жителей региона.

Послушать 00:00

Охват вакцинации в Челябинской области остаётся на прежнем уровне и составляет 68%. В течение месяца в регион должна прийти оставшаяся партия прививок для взрослого населения. Об этом сегодня, 6 ноября, на оперативном штабе о распространении коронавируса заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



Кроме этого замгубернатора рассказала, когда начнётся массовое производство вакцины от коронавируса. По словам Ирины Гехт, уже в декабре обещают наладить её выпуск. К этому моменту начнёт решаться вопрос и о массовой вакцинации.

«Сегодня был федеральный селектор, до 30 ноября должна прийти оставшаяся вакцина. Говорили и о выпуске вакцины от ковида, к декабрю нам обещают промышленный выпуск в миллионах доз, поэтому надеемся, что в декабре вопрос о массовой вакцинации населения начнёт решаться», — рассказала на брифинге о распространении коронавируса в Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, по информации оперштаба, в регионе выявлен 181 новый случай COVID-19. Всего больных коронавирусом, по данным Минздрава, — 5 050 человек, а общее число заболевших за весь период пандемии составляет 21 323 южноуральца.