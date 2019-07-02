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/ Больше 500 человек прошли регистрацию в «Команду Челябинской области»

Больше 500 человек прошли регистрацию в «Команду Челябинской области»

Будущие управленцы рассказывают о себе на специальном сайте.
сегодня в 15:01
  |  Общество

501 человек изъявил желание войти в «Команду Челябинской области». Эти люди смогут получить руководящие должности в органах власти, если выполнят все требования к кандидатам. Сейчас им достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте команда74.рф, заполнить анкету и ответить на 50 вопросов, которые раскрывают личность каждого кандидата.

«"Команда Челябинской области" — это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала. Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые знания»,— рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Сбор заявок продлится до 28 июля. Всех зарегистрировавшихся ждут 3 этапа конкурса. Результаты будут объявлены 5 сентября.

Напомним, что старт проекту дали 28 июня. Это сделал глава Челябинской области Алексей Текслер.

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