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/ Больше 11 тысяч южноуральцев бесплатно отдохнут в детских лагерях

Больше 11 тысяч южноуральцев бесплатно отдохнут в детских лагерях

Оздоровительная кампания будет идти круглый год.
сегодня в 14:55
  |  Общество

Маленькие южноуральцы, которым нужна поддержка государства, станут участниками бесплатной детской оздоровительной кампании. Губернатор Борис Дубровский уже распорядился увеличить финансирование программы в 2019 году до 250 миллионов рублей. Так 11 тысяч школьников смогут посетить детские лагеря. Отправлять их туда будут не только летом, но и зимой.

Главная наша задача — обеспечить качественный, безопасный, полезный и интересный отдых детей, для этого у нас есть необходимые ресурсы. Уверен, что оздоровительная кампания 2018 года, благодаря нашим совместным усилиям, межведомственному взаимодействию завершится благополучно и на достаточно хорошем уровне. А дети и их родители будут с благодарностью вспоминать те интересные формы отдыха и оздоровления, которые мы смогли им предложить. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Путевки будут предоставлять детям до 18 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации — в летние загородные лагеря и в санаторно-оздоровительные лагеря. Также на оздоровление будут отправлять школьников, если есть медицинские показания.

Несмотря на то, что кампания проходит на протяжении всего года, мы стараемся, чтобы половина детей прошла оздоровление в летний период. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут пройти отдых и реабилитацию в наших учреждениях социальной защиты — в челябинском областном центре «Семья», кусинском областном реабилитационном центре, в котором летом действуют заезды «Мать и дитя», а также организованы совместно с фондом «Искорка» смены для детей, перенесших онкозаболевания. Реабилитацию можно пройти и в городских социально-реабилитационных центрах Челябинска и Магнитогорска. — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Дети, которые отправляются в санатории в середине года, не будут пропускать учебу. Для них организованы занятия по основным предметам, а в свободное время предлагаются экскурсии, игры, дискотеки и концерты.

Бесплатные путевки выдает управление соцзащиты. Можно обратиться в ведомства лично, а можно заполнить специальную форму на портале Госуслуги и дождаться ответа сотрудников управления.

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