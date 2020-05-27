Бразильский боец ММА записал видео-тренировку для онкобольного подростка из Троицкого района

Сержио Соуза попросил парня не сдаваться и быть настоящим бойцом.

Послушать 00:00

Тренер бойцовского клуба «Феррум» из Бразилии, обладатель черного пояса по джиу-джитсу Сержио Соуза записал 15-минутное видео в поддержку 16-летнего парня из Троицкого района Алексея Волошина, у которого обнаружили опухоль головного мозга в начале 2020 года.

«Алексей заболел в начале 2020 года, начала болеть голова, таблетки не помогали, а однажды боль стала такая сильная, что пришлось вызвать скорую. На МРТ обнаружили опухоль. В ходе операции не удалось удалить всю опухоль из-за ее локализации. И сейчас Алексей проходит лечение в Челябинской областной детской больнице. А благодаря нашим жертвователям, Алексею проведено дополнительное обследование», — рассказали в благотворительном фонде «Искорка».

Бойцовский клуб «Феррум» записал несколько мотивирующих видеороликов специально для подопечных челябинскойго благотворительного фонда помощи онкобольным детям. Одно было адресовано именно Алексею. В нем тренер ММА Сержио Соуза призывает парня быть бойцом и не опускать руки перед болезнью.

«Алексей, я знаю, что ты тоже боец. Бойцы умеют терпеть. Недавно один чемпион мира сказал: „Раньше выстрела я не упаду“. Я хочу тебя попросить победить эту болезнь. Знаешь, как победить более сильного противника? В бою надо уметь расслабляться. Пусть врачи лечат, а ты не теряй силы духа», — призывает молодого человека Сержио.

После мотивирующего вступления боец провел для парня тренировку и посоветовал не отказываться от спорта, следить за своим здоровьем и продолжать бороться с болезнью.

Фонд «Искорка» в свою очередь выразил Сержио и всему клубу «Феррум» признательность и благодарность за такую поддержку.