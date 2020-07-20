Детский хирург скоропостижно скончалась от коронавируса в Челябинске

Анне Беляковой было 43 года.

Послушать 00:00

Еще один врач в Челябинской области умер от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой COVID-19 стала заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1, врач-детский хирург Анна Белякова, ей было 43 года.

Как сообщили в управлении здравоохранения администрации Челябинска, весь профессиональный путь Анны Беляковой неразрывно был связан с первой городской больницей — она проработала там почти 25 лет.

«В июле 1996 года она пришла сюда в качестве санитарки операционного отделения. После окончания в 2001 году Челябинской государственной медицинской академии и прохождения клинической интернатуры на кафедре детской хирургии, работала детским хирургом, в 2008 году возглавила работу детского хирургического отделения первой горбольницы», — сообщили в Горздраве.

В региональном Минздраве же отмечают, что Анна Белякова успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.

«Была ответственным и внимательным руководителем, имела безусловный авторитет среди коллег, добросовестно выполняла свою работу, стала наставником для многих молодых детских хирургов. Светлые воспоминания о докторе навсегда останутся в сердцах медицинских работников и благодарных пациентов», — поделились в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что это уже седьмой врач, скончавшийся в Челябинской области от коронавирусной инфекции. Всего же, по последним данным, ковидом заразилось 10 225 человек, из них 6 443 вылечилось. 211 пациентов умерли.