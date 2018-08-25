/ Чипированные права нового образца представили россиянам

В документах появятся надписи на двух языках.

Водительские права нового образца готовятся ввести в обращение в России. Об этом стало известно после публикации МВД приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Документы видоизменятся, на них появятся надписи на английском и французском языках. Права будут защищены от подделки специальной голограммой с меняющим цвет рулем. Также в них встроят микрочип с информацией о владельце. На задней стороне прав в левом верхнем углу будет располагаться QR-код.

Выдача новых удостоверений будет происходить в подразделениях, имеющих необходимые технические возможности для их оформления. Но произойдет это только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры. — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.





Напомним, ранее возросла госпошлина на водительское удостоверение и загранпаспорт. Теперь за изготовление прав нового поколения на пластиковой основе придется отдать 3 тысячи рублей вместо 2.