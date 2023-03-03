Городская больница Южноуральска получила новый колоноскоп японского производства OLYMPUS. Современную технику приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.«Современные методы диагностики и профилактика позволяют сделать эффективным лечение различных заболеваний. Новый видеоколоноскоп позволит повысить качество проводимых исследований», — говорит главный врач городской больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.
Японский аппарат оснащен современной оптикой, благодаря которой улучшена разрешающая способность и значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Широкий угол обзора на 140 градусов позволяет детализировать наиболее сложные участки кишечника.
Аппарат японского производства стоит более 6,5 млн рублей.
А в Челябинске онкологи Клиники ЮУГМУ провели успешную операцию и удалили редкую опухоль из кишечника пациентки, которой до этого долго не могли поставить диагноз.
Между тем челябинский опыт борьбы с детским раком распространят на другие регионы России. Медики, власти и НКО готовы бороться с онкологией вместе.