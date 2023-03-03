Больница Южноуральска получила новый японский колоноскоп

Технику закупили за 6,5 млн рублей по программе модернизации

Городская больница Южноуральска получила новый колоноскоп японского производства OLYMPUS. Современную технику приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Современные методы диагностики и профилактика позволяют сделать эффективным лечение различных заболеваний. Новый видеоколоноскоп позволит повысить качество проводимых исследований»,

— говорит главный врач городской больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Японский аппарат оснащен современной оптикой, благодаря которой улучшена разрешающая способность и значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Широкий угол обзора на 140 градусов позволяет детализировать наиболее сложные участки кишечника.