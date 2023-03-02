Челябинские врачи спасли пенсионерку, которой долго не могли поставить диагноз

Женщина много месяцев страдала от боли

Онкологи Клиники ЮУГМУ провели успешную операцию и удалили редкую опухоль из кишечника пациентки, которой до этого долго не могли поставить диагноз, сообщает пресс-служба ЮУГМУ.

Целый год Зоя Дмитриева из Златоуста страдала от желудочно-кишечного кровотечения. Ее три раза экстренно увозили в больницу, но понять, что случилось, медики не могли. Чтобы унять сильнейшие боли в области живота, пенсионерка пила обезболивающие таблетки.

Наконец, после множества разных обследований, в том числе КТ и МРТ, у женщины нашли опухоль в брюшной полости. Чтобы выяснить, в каком органе находится новообразование, пациентку направили в Челябинск — в Клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Челябинские врачи заподозрили, что опухоль связана с двенадцатиперстной кишкой. Так как такие кровотечения очень опасны, онкохирурги провели женщине операцию.

«Опухоль исходила из стенки двенадцатиперстной кишки, была по размерам достаточно крупная, около 10—15 сантиметров, оплетена сосудами с разных сторон. Опухоль резектабельная, но трудная для биопсии. Поэтому и были проблемы с диагностикой»,

— рассказала заведующая онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Пациентка уже готовится к выписке.