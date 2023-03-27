В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки проекта строительства лаборатории, в которой будут исследовать новые инфекции и создавать вакцины. Начальная сумма контракта — 13 млн рублей. Строительство семиэтажного здания запланировано на 2024—2025 годы. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций планируют построить на улице 5-й Электровозной — на территории городской клинической больницы № 9. Заказчиком проекта выступило ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».
Согласно техзаданию, возле ГКБ № 9 построят семиэтажное здание. На каждом из этажей, кроме цокольного и седьмого, будет своя лаборатория. Помещения также будут делиться на «чистую» и «заразную» зоны.
В здании планируют создать лаборатории для бактериологических, паразитологических и других исследований, а также для изучения особо опасных и вирусных инфекций.
Проектирование запланировано на 2023 год, а строительство — на 2024—2025 годы.
Напомним, лабораторию построят в рамках федеральной программы «Санитарный щит». На реализацию проекта выделили полмиллиарда рублей. В России будет пять таких учреждений.
Главная цель создания микробиологической лаборатории — изучение инфекционных заболеваний, в том числе неизвестных, и предупреждение болезней, поясняла ранее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области Наталья Валеуллина. По ее словам, работать приходится быстро. В течение 4 часов нужно выделить инфекционного возбудителя. В течение 4 дней научно-исследовательским институтам на основании проведенных исследований нужно сделать тест-системы, а в течение 4 месяцев — вакцину, которая смогла бы защитить от обнаруженного инфекционного заболевания.
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