Челябинский опыт борьбы с детским раком распространят на другие регионы России

Медики, власти и НКО готовы бороться с онкологией вместе

Ежегодно в России выявляют примерно 3,5 тысячи случаев рака среди детей. Около 2% онкологических пациентов несмотря на лечение погибают. Повысить шансы на выздоровление помогает таргетная терапия. В Челябинской области для ее подбора маленьким пациентам определяют генетический портрет опухоли — проводят комплексное геномное профилирование (КГП), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

КПГ входит в программу комплексного сопровождения детей, разработанную благотворительным движением «Искорка Фонд» и поддержанную правительством Челябинской области. Фонд оплачивает обследование детей из средств, которые получает в качестве грантов.

«Программа комплексного сопровождения детей с онкологией прекрасно зарекомендовала себя на региональном уровне. Однако она финансируется за счет грантов, а такой тип финансирования нельзя назвать стабильным. Мы предлагаем региональным органам власти рассмотреть возможность выделения устойчивого канала. Также мы предлагаем распространить данную практику на другие регионы России за счет взаимодействия между фондом „Круг добра“, организаторами здравоохранения и пациентскими организациями», — говорит директор челябинского благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Кстати, детская онкогематологическая служба в Челябинской области существует больше 50 лет. Врачи Челябинской областной детской больницы используют современные программы лечения и диагностики. Благодаря этому детская смертность от онкологии на Южном Урале ниже, чем по России.

В Челябинской области 84% детей с онкологией полностью выздоравливают. Кроме того, растет продолжительность жизни, в том числе у пациентов с продвинутыми стадиями заболевания.