Больница в Уйском Челябинской области получила три новых автомобиля

Машины будут приписаны к медпунктам небольших поселков

Районная больница села Уйского пополнила автопарк тремя новыми автомобилями. Машины «Нива-Легенд» были закуплены по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает в понедельник, 11 марта, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Две машины мы отправим в участковую больницу поселка Мирный, а одну — в участковую больницу поселка Кидыш», — говорит главный врач районной больницы села Уйского Юрий Демьянов.

Медицинский транспорт брендирован: на борту каждого автомобиля изображено сине-фиолетовое сердце и зеленая полоса с надписью «Служба здоровья» — это элемент фирменного стиля для взрослых поликлиник всего региона.

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» делает медицинскую помощь на селе более качественной и доступной. В рамках программы решается проблема медицинских кадров, меняется автотранспорт, приобретается новое оборудование, ремонтируются и строятся новые медицинские центры.