Больничные на детей до 8 лет в России будут выплачивать по новым правилам

Изменения начнут действовать с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года в России меняют правила выплаты больничных на детей до восьми лет. Поправки в действующие законы внесены по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Государственной думы.

«Размер пособия по больничному листку для ухода за ребенком до 8 лет теперь будет составлять 100% от среднего заработка родителя. Эта сумма не будет зависеть от стажа родителя и от того, где лечится ребенок — в стационаре или дома», — говорят в Думе.

Больничный сможет оформить любой член семьи: один из родителей, родственник, опекун, попечитель. Но при этом он должен быть трудоустроен. Также больничный можно выдавать членам семьи поочередно в пределах установленного срока, но только не одновременно.

На детей до 7 лет государство готово оплачивать больничные в общей сумме до 60 дней каждый год.

На детей от 7 до 15 лет — до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более 45 дней за год.

Родители детей старше 15 лет могут рассчитывать на оплату до семи календарных дней по каждому случаю, но не более 30 дней в году.

Сроки больничного продлевают, если у ребенка тяжелое заболевание.

Размер пособия исчисляется исходя из среднего заработка за два предшествующих года. Если ребенок заболел в 2021 году, больничный будут рассчитывать исходя из зарплаты взрослого человека за 2019 и 2020 годы.

Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля 25 копеек.

Если больничный в расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда, то пособие выплатят исходя из размера МРОТ. Его размер для подсчета суммы больничного берут с учетом районного коэффициента.