В Челябинской области стартовало голосование за зоны благоустройства на 2027 год

Южноуральцы сами выберут, какие парки, скверы и дворы преобразятся в будущем

В Челябинской области 21 апреля стартовало голосование, от которого зависит, какие общественные пространства получат новую жизнь. Зоны отдыха, скверы и пешеходные дорожки, которые преобразятся в следующем году, выберут сами южноуральцы на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и в приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Опрос будет проходить до 12 июня. Также жители области могут проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах.

Губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАКС напомнил, что в прошлом году южноуральцы выбрали 141 территорию и 9 дворов, которые будут благоустроены в текущем сезоне.

«Какие именно объекты будут обновлены в 2027 — зависит от вас, что крайне важно. Каждый, кто выбрал место для благоустройства и увидел перемены, чувствует причастность к большой работе. Работе, которая год за годом делает наш Южный Урал комфортнее и красивее. Это уже не просто очередной благоустроенный сквер, это родное место, которым ты гордишься», — обратился глава региона к южноуральцам в соцсетях.

За предыдущие годы в Челябинской области привели в порядок более двух тысяч территорий. Работы велись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В некоторых муниципалитетах новые зоны для прогулок и отдыха появились впервые.