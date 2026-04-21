В Челябинской области совершенствуют региональную демографическую политику

Подготовлен план мероприятий, который ляжет в основу работы по укреплению института семьи

В Челябинской области подготовили пакет предложений по совершенствованию региональной демографической политики. План работы обсудили на рабочей встрече сегодня, 21 апреля, губернатор Алексей Текслер и директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Текслер подчеркнул, что демографическая политика является важным направлением для Челябинской области.

«В регионе сформирована система комплексной поддержки семей с детьми, целый ряд инициатив мы реализуем в дополнение к федеральным: от финансовой помощи до развития семейной инфраструктуры. Работу ведем масштабную, но всегда есть резервы для дальнейшего развития», — отметил глава региона.



Так, на сегодня в регионе уже действует значительный набор мер, среди них — увеличенные выплаты при рождении детей, студенческий капитал, специальные программы для многодетных семей и молодых ученых, развитие сети семейных многофункциональных центров. Для поощрения семейных династий учреждены знаки отличия и награды «Материнская слава», «Семейная доблесть» и «Семейное счастье».

На совещании отдельно рассмотрели предварительные итоги проектно-аналитической сессии АСИ. Разработанный по итогам план ляжет в основу дальнейшей системной работы региона в сфере семейной и демографической политики. В текущем проекте предусмотрено более 320 мероприятий. Григорий Сайфуллин отметил, что каждый регион уникален, поэтому в работе специалисты старались предметно определить, что можно сделать именно в Челябинской области.

Основная цель проектно-аналитической сессии — провести комплексный анализ действующих мер поддержки, выявить точки роста и сформировать конкретный план решений. Это позволит усилить помощь семьям, создать более благоприятную среду для рождения и воспитания детей, а также наладить эффективное взаимодействие между разными ведомствами.