/ Лучшую клинику и врача-профессионала назовут южноуральцы в проекте Минздрава

Голосование продлится 4 месяца.

Каждый южноуралец хотя бы раз в год посещает медицинское учреждение. Многие клиники и врачи пользуются доверием пациентов. Министерство здравоохранения хочет узнать, какие медицинские учреждения радуют качеством оказываемых услуг, и какие специалисты являются врачами с большой буквы для пациентов. Поэтому в регионе в 3 раз стартует проект «Клиника года».

В ходе голосования жители Челябинской области смогут выразить свое мнение и назвать лучшие лечебные учреждения региона. Цель проекта — сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя области и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов. Южноуральцы смогут голосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения с 1 февраля до 17 июня 2018 года в соответствующих номинациях. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Награды вручат в канун Дня медицинского работника.

Отдать свой голос можно ЗДЕСЬ.