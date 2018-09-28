/ Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»

Возлюбленная сказала «Да».

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Болельщик челябинского «Трактора» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на матче челябинской команды против ярославского «Локомотива». Видео памятного момента появилось на официальном youtube канале команды «Трактор ТВ». Герой видеозаписи признался, что является болельщиком «черно-белых» и хочет, чтобы и его семья тоже была фанатами команды. На предложение выйти замуж девушка ответила согласием.

Мое сердце принадлежит команде, и этой красивой девушке. Я хочу, чтобы наша семья тоже болела за «Трактор», и мы поддерживали команду все вместе. Я хочу создать нашу семью. — сказал болельщик «Трактора».

Напомним, вчера, 28 сентября, «Трактор» играл на домашней арене против «Локомотива» из Ярославля. Встреча закончилась победой ярославцев со счетом 2:1.