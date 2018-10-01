/ КХЛ. «Трактор» примет московское «Динамо»

Последний матч домашней серии для челябинской команды.

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сегодня проведет челябинский «Трактор». На своем льду команда Германа Титова примет «Динамо» из Москвы.

Для челябинцев эта игра станет последней в четырехматчевой домашней серии.

Ранее «Трактор» с минимальным преимуществом обыграл череповецкую «Северсталь» — 2:1. Москвичи же пока не набрали очков в рамках турне по Уралу. Подопечные Владимира Воробьева в со счетом 5:6 в овертайме проиграли «Металлургу» из Магнитогорска, а так же уступили 0:1 лидеру восточной конференции — «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

На данный момент «Трактор» и «Динамо» занимают 10 место в таблицах своих конференций КХЛ.

Встреча состоится сегодня, 1 октября, в ледовой арене «Трактор». Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.