/ КХЛ. «Трактор» примет московское «Динамо»

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сегодня проведет челябинский «Трактор». На своем льду команда Германа Титова примет «Динамо» из Москвы.
Для челябинцев эта игра станет последней в четырехматчевой домашней серии.
Ранее «Трактор» с минимальным преимуществом обыграл череповецкую «Северсталь» — 2:1. Москвичи же пока не набрали очков в рамках турне по Уралу. Подопечные Владимира Воробьева в со счетом 5:6 в овертайме проиграли «Металлургу» из Магнитогорска, а так же уступили 0:1 лидеру восточной конференции — «Автомобилисту» из Екатеринбурга.
На данный момент «Трактор» и «Динамо» занимают 10 место в таблицах своих конференций КХЛ.
Встреча состоится сегодня, 1 октября, в ледовой арене «Трактор». Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.