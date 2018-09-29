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/ Челябинский «Трактор» прервал серию из двух поражений

Челябинский «Трактор» прервал серию из двух поражений

Команда «черно-белых» одержала победу над «Северсталью».
сегодня в 21:13
  |  Хоккей

Сегодня, 29 сентября, состоялся очередной домашний матч «Трактора». Челябинцы принимали на своем льду «Северсталь» из Череповца. Для команды «черно-белых» встреча завершилась со счетом 2:1. Челябинцы прервали серию из двух поражений.

Первый период при отличной игре хозяев все-таки завершился ничейным результатом. Счет был открыт в большинстве, когда первая спецбригада разыграла комбинацию как по нотам, а Пол Щехура поразил, по сути, пустой угол – 1:0. «Северсталь» ответила челябинцам при игре в неравных составах. Даниил Вовченко взял игру на себя и точно бросил под перекладину из круга вбрасывания – 1:1. – комментирует пресс-служба «Трактора».

В начале второго периода более уверенно выглядели соперники «Трактора», но уже к концу двадцатиминутки «черно-белые» начали активную атаку. Но забить им не удалось. Третий период стал решающим. Виталий Кравцов и Игорь Исаев отдали Нику Бэйлену голевую передачу. «Трактор» вышел вперед. Одержать победу удалось в основное время. Перед началом матча главный тренер Герман Титов вернул в основу защитника Никиту Никитина, впервые за этот сезон на лед выпустили Андрея Ерофеева, а вот Евгений Лапенков и Александр Шаров пропустили матч.

 Следующая домашняя встреча состоится с московским «Динамо» 1 октября. Прямую трансляцию смотрите на сайте 1obl.tv. Начало в 19:00


ТРАКТОР Челябинск vs СЕВЕРСТАЛЬ Череповец – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Щехура (Бергстрем) – 07:28 (5х4);
1:1 – Вовченко (Корнеев) – 12:22 (5х4);
2:1 – Бэйлен (Кравцов, Исаев) – 54:32 (5х4).

ТРАКТОР
Судницин;
Бэйлен – Шинин, Бергстрем – Щехура – Гюнге;
Бородкин – Рясенский, Ерофеев – Стоа – Кравцов;
Исаев – Желдаков, Пеньковский – Рыбаков – Кокуев;
Хлыстов – Никитин, Глинкин – Полыгалов – Шолохов.

СЕВЕРСТАЛЬ
Фурх (59:00-60:00 – пустые ворота);
Кулда – Лекомцев, Эштон – Бойчак – Бумагин;
Корнеев – Васильев, Рыбин – Трубачев – Странски;
Веревкин – Калашников, Вовченко – Кодола – Гераськин;
Сычушкин, Монахов – Карлин – Казаковцев, Яшин.

Броски: 28 (9+10+9) vs 30 (10+10+10)
Вбрасывания: 30 (13+9+8) vs 29 (9+15+5)
Блокированные броски: 8 (5+2+1) vs 15 (4+8+3)
Силовые приемы: 25 (10+8+7) vs 40 (11+17+12)
Штраф: 8 (4+2+2) vs 8 (4+2+2)

Главные арбитры: Юрий Оскирко и Александр Сергеев
Линейные арбитры: Юрий Иванов и Александр Чернышев


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