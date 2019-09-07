«Трактор» сыграл первый матч с «Амуром»

Челябинцы сегодня празднуют не только День города, но и победу хоккейной команды.

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Сегодня, 7 сентября, состоялся первый выездной матч челябинского «Трактора». Выезд начался с игр с хабаровским «Амуром». Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/20 начался для челябинцев двумя проигрышами — подмосковному «Витязю» и питерскому СКА.

Сегодня же, трудное положение «Трактора» продолжилось тем, что у команды были проблемы с вылетом из Челябинска в Хабаровск. Самолет приземлился только к самому началу встречи. Чтобы дать команде немного времени на подготовку, матч перенесли на 10 минут позже.

Игра началась с того, что минутой молчания почтили память игроков ярославского «Локомотива», погибших 7 сентября 2011 года в аэропорту «Туношна» при взлете самолета. На арене символически был выделен сектор с 44 шарфами «Локомотива». Таким образом КХЛ чтит память о команде, тренерском составе и экипаже судна.

Первый период начался для команд довольно активно, несмотря на проблемы «Трактора». Обе команды старались бить по воротам соперников. Но голами же этот отрезок не закончился.

Федор Малыхин, нападающий «Трактора» отметил, что команда не заостряет внимание на возникших проблемах.

«Всякое бывает, но мы хорошо размялись после перелета, быстро вошли в игру. Важно ведь желание и большая самоотдача, тогда все сложится в нашу сторону. Главное — решить свою задачу и выиграть», — подвел итоги первой двадцатиминутки Федор Малыхин.

Во втором периоде «Трактор» заметно перебросал «Амур» по броскам и на конце второго периода, в большинстве, челябинцы открыли счет. Первую шайбу в этом матче забросил Антон Глинкин, с передачи Дмитрия Калинина и Ильи Карпухина. Вторая двадцатиминутка закончилась со счетом 0:1 в пользу «Трактора».

А вот третий период начался довольно опасно для челябинцев, так как в конце второго отрезка был получен командный штраф за задержку игры. Но вторая шайба, она же первая от «Амура», была заброшена в равенстве. Ее во владения Ивана Федотова забросил Данил Файзуллин, с передачи братьев Зогорна. Счет стал равным — 1:1 и игра перешла в овер-тайм.

И всего полторы минуты понадобилось челябинцам, чтобы победить в этом матче. Победную шайбу с передачи Андрея Попова и Ильи Карпухина забросил Алексей Кручинин. Игра закончилась со счетом 1:2 ОТ в пользу «Трактора».

«Это был непростой матч, здесь всегда тяжело играть. Особенно, при таких обстоятельствах. Но я горжусь ребятами, они проявили характер, над которым мы работали. Тем более, я поздравляю челябинцев с Днем города. В такой день мы просто не могли проиграть», — подвел итоги матча Петерис Скудра, главный тренер «Трактора».

Следующий матч челябинцы проведут завтра, 8 сентября, с этой же командой — хабаровским «Амуром». Посмотреть его можно будет на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ в 12:00.