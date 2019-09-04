«Трактор» на домашнем льду принимает СКА

Сумеют ли «черно-белые» обыграть питерцев?

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Уже сегодня, 4 сентября, в Челябинске состоится второй матч нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече сойдутся команды «Трактор» и СКА.

Противники в играх Континентальной хоккейной лиги встречались 23 раза. И «Трактору» тут не сильно везло: лишь 7 выигрышей и два из них в овер-тайме. Когда же у СКА 13 побед в основное время, одна в дополнительное и две по буллитам. А по забитым шайбам здесь преимущество СКА выше почти в два раза: 81 забитая шайба против 45 от «Трактора».

Отметим, что у обоих клубов сменились главные тренеры в ходе межсезонья. У «Трактора» во главе команды стоит латвийский специалист Петерис Скудра, который пропагандирует агрессивный хоккей, а игроками СКА, а также сборной России, теперь руководит Алексей Кудашов.

Кто окажется сильнее? «Трактор», выигравший предсезонку по версии КХЛ, но проигравший первый матч сезона 2019/20, или же СКА, в состав которого входят одни из лучших игроков Лиги?

Узнаем сегодня, 4 сентября, в 19:00 по местному времени. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию, а в реальном времени посмотреть матч можно будет на 1obl.tv или на телеканале ОТВ.