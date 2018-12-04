/ Ведущий вуз страны отметит юбилей: с 10 по 14 декабря в ЮУрГУ состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия университета

В программе – экспозиции, хоккейные матчи, языковой фестиваль, телемарафон и концерт.

15 декабря 2018 года Южно-Уральский государственный университет отмечает 75 лет со дня основания. Программа юбилейных мероприятий начнётся 10 декабря. Кульминацией юбилейной недели станет праздничное собрание, концерт и фейерверк 14 декабря.

10 декабря – открытие юбилейной недели – посвящено культуре, творчеству и спорту Южно-Уральского государственного университета.

В выставочном центре состоится открытие фотовыставки «ЮУрГУ — мост между будущим и настоящим». На снимках будут продемонстрированы этапы строительства и исторического развития вуза от ЧММИ до ЮУрГУ. Здесь также пройдет презентация старт-проекта «Digital History of SUSU» — интернет-сайта, посвященного истории ЮУрГУ.

На новой экспозиции «Сохраняя искусство» представят произведения выдающихся художников Южного Урала из коллекции Художественного музея вуза.





На хоккейном корте ЮУрГУ состоится товарищеский матч «Звезды «Трактора» — звезды «Политехника». В составе «Политехника» сыграют глава Челябинской городской думы Станислав Мошаров, тренер ХК «Трактор» Андрей Мезин, Мастер спорта СССР Николай Суханов и главный тренер ХК «Политехник», Чемпион Мира по университетскому хоккею 2018 Артем Плетнев. Среди «Звезд «Трактора» зрители смогут увидеть Президента Федерации хоккея Челябинска Андрея Кудинова, Заслуженного тренера РФ, Директора хоккейной школы «Трактор» Вячеслава Угрюмова, Мастера спорта международного класса Сергея Гомоляко и участника Олимпийских Игр Сергея Яковенко.

11 декабря в ЮУрГУ посвящен деятельности институтов и высших школ вуза. В этот день запланированы встречи выпускников со студентами.

Так же 11 декабря в ЮУрГУ впервые пройдет языковой фестиваль «ILIC International Fest». Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ проведет Открытый научный семинар «ВШ ЭКН: образование и наука для Индустрии 4.0».





На главной сцене ЮУрГУ в этот день состоится Форум победителей Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая ежегодно проходит на базе Южно-Уральского государственного университета. В завершении дня ректор Александр Шестаков встретится с ветеранами ЮУрГУ.

12 декабря пройдет под знаменем Науки и инноваций ЮУрГУ. Этому направлению будет посвящен телемарафон «Наука и инновации в ЮУрГУ», который начнется в 10:00 в эфире телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» и социальных сетях университета. В главном корпусе будет размещена выставка «От ЧММИ к университету глобальных цифровых трансформаций». Экспозиция «Наука и инновации — ответы на цифровые вызовы времени» представит инновационные разработки научных коллективов вуза.





13 декабря в ЮУрГУ пройдет день, посвященный международной деятельности университета. На сегодняшний день в вузе учатся студенты из 52 стран дальнего и ближнего зарубежья. Первым в череде торжественных мероприятий станет открытие бренд-студии «Я люблю ЮУрГУ». Одним из ключевых событий этого дня станет презентация партнерской сети «Институт Пушкина» ЮУрГУ.

В этот день организован торжественный прием ректором иностранных делегаций. На встрече выступят с поздравлениями представители 10 вузов-партнеров и рейтингового агентства THE из Китайской Народной Республики, Болгарии, Таджикистана, Казахстана, Великобритании и Южной Кореи. Также в честь юбилея вуза будет открыта Ассоциация иностранных выпускников ЮУрГУ.





В ходе презентации исследований археологов ЮУрГУ и зарубежных ученых «Евразия в древности» в Пушкинском зале будут представлены результаты совместных проектов ученых вуза и их коллег из Венгрии, Казахстана, Германии, Швеции и США.

Кульминацией юбилейных мероприятий станет 14 декабря. Тема этого дня – «С юбилеем, Alma Mater!».

14 декабря состоится торжественное поднятие флагов России, Челябинской области и ЮУрГУ на университетской площади перед главным корпусом вуза, после чего пройдет церемония возложения цветов в галерее памяти выдающихся ученых ЮУрГУ.





Представители крупнейших университетов России поздравят ЮУрГУ с юбилеем. Ректор вуза Александр Шестаков проведет прием официальных делегаций российских вузов. Затем Александр Леонидович проведет встречу с представителями органов государственной власти и бизнес-сообщества всех уровней.

В актовом зале состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Весь день 14 декабря в главном корпусе вуза будет звучать живая музыка в исполнении народного оркестра ЮУрГУ. В праздничной программе — лазерное проекционное 3D-шоу, поздравления от руководителей и партнеров, новые творческие номера коллективов вуза и другие приятные подарки. Кульминацией праздника станет премьера песни об университете в исполнении хоров и солистов Центра творчества. Череда праздничных мероприятий завершится традиционным фейерверком на университетской площади.





В честь своего юбилея Южно-Уральский государственные университет подготовил впечатляющую акцию для жителей нашего города – ежедневно с 10 по 14 декабря в 22.00 в окнах главного учебного корпуса загорится цифра 75 – именно столько лет исполняется вузу в 2018 году!