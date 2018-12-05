/ «Трактор» одержал третью победу подряд

Челябинцы одолели «Авангард».

Третью победу подряд одержал челябинский «Трактор». Команда Алексея Тертышного в Балашихе взяла верх над «Авангардом». Соперники встречались между собой второй раз в этом сезоне.

Счет голам в середине первого периода открыл Антон Глинкин. Затем, уже в самом конец второго периода, Виталий Кравцов увеличил преимущество «черно-белых». Однако тут же Максим Березин вновь сократил отставание «ястребов» до одной шайбы. В самом начале третьего периода Илья Михеев сравнял счет. Итоговые цифры на табло установились только в овертайме. На первой минуте добавленного времени Пол Щехура замкнул комбинацию «Трактора» и принес челябинской команде третью победу подряд.

Получился тяжелый матч. Мы уже играли с «Авангардом» дома, поэтому знали, как он играет. Готовились очень серьезно. Первый период получился равный, во втором соперник воспользовался «ближней лавкой». Много играли в обороне, где-то Вася Демченко выручил в определенных моментах. Забили голы, но эта шайба в раздевалку все равно назревала… Понимали, что в третьем периоде «Авангард» будет добавлять. Хорошо, что удалось перевести встречу в овертайм, а там нам улыбнулась удача. — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Кроме того, стоит в очередной раз отметить Виталия Кравцова. Воспитанник «Трактора» в этой игре не только забил гол, но и отдал голевой пас, из-за чего набрал 10 очко в последних 11 матчах.

Впрочем, не обошлось без повреждений. В начале первого периода Игорь Полыгалов получил повреждение, после чего покинул площадку и больше в игру не возвращался. Вместо Полыгалова в тройке с Антоном Глинкиным и Виталием Кравцовым играл Егор Дугин. На вопрос о травме нападающего и о большом количестве повреждений в команде Алексей Тертышный ответил на послематчевой пресс-конференции.

По Полыгалову пока информации нет, доктора с ним работают. По травмированным могу сказать, что есть травмы по игре. К примеру, перелом, шайба попадает в ногу, то бишь несчастный случай. Есть ситуации с травмами коленей, ребята падают, так что не думаю, что это из-за подготовки. Это тоже можно отнести к несчастному случаю. Наверное, сейчас у нас идёт чёрная полоса, надо её пережить. Ребята восстановятся, будем ждать их в строю здоровыми. — сказал Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» сыграет завтра, 6 декабря, в Астане против «Барыса». Встреча начнется в 18:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.