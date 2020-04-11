Глава Минздрава РФ оценил понимание населением рисков заражения коронавирусом

Но не только нарушение режима самоизоляции приводит к росту заболеваемости.

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Количество заболевших коронавирусом в России увеличивается с каждым днём. Может ли это быть связано с тем, что люди с наступлением тепла забыли о самоизоляции, рассказал ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, россияне ещё не почувствовали всю полноту мер и ответственность, которую они должны нести в такой ситуации, и общего осмысления ситуации у населения страны нет.

«Многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить. Но связывать рост числа заболевших с одним событием не следует, активность людей была не только на природе, когда они предпочли самоизоляции шашлыки на даче»,— рассказал ТАСС Михаил Мурашко.

Также он сообщил, что оценивать эффективность принятых мер следует не только в приросте заболевших, но и ряде других коэффициентов.

«Когда идёт инфекционный процесс, прирост будет. Другой вопрос — скорость этого прироста. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности»,— добавил министр здравоохранения РФ.

При этом Михаил Мурашко отметил, что в конце этой недели будут подведены итоги по всем необходимым коэффициентам, и тогда будет ясно, следует ужесточать уже принятые меры или нет.