Более тысячи километров дорог построят и отремонтируют в Челябинской области в ближайшие 5 лет

В установленный срок обновят региональные, муниципальные и местные дороги

В Челябинской области в срок с 2023 по 2027 годы планируют построить и отремонтировать 1188 километров дорог. Об этом на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передает его пресс-служба .

В утвержденный пятилетний план дорожных работ вошли мероприятия по реконструкции и строительству региональных, муниципальных и местных дорог, а также реконструкция участка федеральной трассы на территории Челябинской области. Подобные работы будут проводить и в других регионах Уральского федерального округа.

«Качественная автодорожная сеть — это не только мощный стимул для развития экономики УрФО. Это также повышение безопасности на дорогах: профилактика аварий и снижение смертности в результате дорожных происшествий. Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог»,— отметил Владимир Якушев.

По его словам, благодаря модернизации дорог и профилактике происшествий за прошлый год количество несчастных случаев на дорогах в регионах УрФО снизилось на 7,8%. Работа над этой задачей, поставленной президентом, будет продолжена.

В Челябинской области ремонтируют не только дороги, но и трамвайные пути. Например, в Челябинске масштабный ремонт путей начнется с 1 апреля.