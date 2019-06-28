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/ В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках

В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках

Женщина не заметила, как подпалила матрац.
сегодня в 17:19
  |  Происшествия

Жительница Челябинской области едва не погубила себя во время поиска денег. Женщина обнаружила пропажу небольшой суммы из собственной квартиры. Предположительно, деньги могли находиться под матрацем. Темное пространство пенсионерка решила подсветить зажигалкой, но не заметила, как подпалила ткань и как пламя быстро перекинулось на обои.

Клубы дыма, идущие из квартиры, увидели соседи и тут же позвонили в пожарную службу.

Через три минуты к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. К этому моменту женщина уже сильно надышалась продуктами горения. Специалисты «чрезвычайного» ведомства эвакуировали её из опасной зоны и передали медикам. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар произошел в селе Агаповка. Накануне там установили несколько пожарных извещателей, в том числе в квартире пенсионерки. Это и спасло ей жизнь. Соседи услышали писк извещателя и вовремя обнаружили пожар.

Такой датчик, уловив в воздухе примесь дыма, начинает сигнализировать. Звук идет около 4 минут. Этого достаточно, чтобы разбудить хозяев жилища или их соседей, эвакуироваться и вызвать пожарных.

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