Более 99% лесных пожаров в Челябинской области тушат в первый же день

Алексей Текслер рассказал о мерах по ликвидации возгораний в лесах региона.

Послушать 00:00 Алексей Текслер принял участие в ВКС при заместителе председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Темой видео-совещания стала подготовка к ликвидации лесных пожаров, которые уже возникают в некоторых регионах России. Глава Челябинской области отметил, то на нашей территории пожароопасный период стартовал еще 1 апреля. «Пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области установлен с 1 апреля. По состоянию на 14 апреля в лесном фонде зарегистрировано 14 пожаров на площади 86,4 га. Все они ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения. В целом уровень однодневного тушения пожаров в регионе составляет 99,5%. Показатель достойный. Нельзя опускать эту планку. Силы и средства противопожарной защиты должны быть сейчас максимально мобилизованы, вооружены и готовы к работе», — подчеркнул Алексей Текслер. Показатель Челябинской области в 99,5% превышает средний по россии более, чем на 10%. Так в стране в первый день тушат лесные пожары лишь в 87% случаев. Природные «легкие» региона ежедневно патрулируют от 40 до 50 мобильных групп лесхозов и арендаторов. Как только начнет теплеть, и риск возникновения лесных пожаров возрастет, их количество будет увеличено. К борьбе со стихией и защите леса от огня готовы более 4 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники.