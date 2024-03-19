Более 70 процентов южноуральцев доверяют губернатору Алексею Текслеру

25 подтверждающих фотографий

Алексей Текслер работает в Челябинской области пять лет. В центре общественного мониторинга региона выяснили, что у действующего губернатора самые высокие рейтинги доверия среди глав Южного Урала за последние 35 лет. В информагентстве «Первое областное» подтвердили эти данные подборкой фотографий, как самый народный губернатор общается с южноуральцами. Может быть, найдете здесь и себя?

Итак, в центре общественного мониторинга и проектов сообщили, что Алексей Текслер стал самым народным губернатором — ему доверяют 71,4% жителей области.

При этом 87% из числа опрошенных хорошо осведомлены о его работе.

На вопрос «Считаете ли вы, что область движется в правильном направлении?» 78,3% участников опроса ответили утвердительно.

Да и сами жители во время рабочих объездов Алексея Текслера по области подтверждают эти данные. С главой региона хотят пообщаться и сфотографироваться буквально все.

Губернатор же старается узнать о делах территории не только у глав, но и у самих жителей.

И оценку работы руководителям дает после мнения его земляков.

Чего только стоят «развороты Текслера», благодаря которым с мертвой точки сдвигаются многолетние наболевшие вопросы.

Эти развороты глава региона проводит по обращениям южноуральцев.

Алексею Текслеру ежедневно адресованы сотни сообщений в социальных сетях.



