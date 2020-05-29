Челябинска придумала экологическую игру и получила от ЧМК грант на реализацию

Игрокам нужно правильно ответить на все вопросы об экологии, чтобы победить.

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Финалистка конкурса «Эко-Проектор» Злата Анисина реализует проект «Экологический вопрос». Грант на его воплощение девушка получила после победы в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел»).

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке «Мечела» уже два года. Горожане в возрасте от 16 до 30 лет присылают на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности. Жюри отбирает самые актуальные для региона предложения. Авторы инициатив получают средства на их воплощение: ежегодно это почти три десятка номинантов и суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

В числе победителей этого года — педагог детско-юношеского центра Челябинска Злата Анисина.

Её проект — настольная «игра-ходилка» под названием «Экология — дело каждого» — выполнена в доступной форме для подростков и студентов начальных курсов. В игре могут принимать участие от 2 до 5 человек на одном игровом поле. Участники бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперед, отвечая на вопросы об экологии. Побеждает тот, кто первым дойдет до финиша без ошибок.

До объявления режима самоизоляции игра Златы прошла «тестовый режим» и полностью готова к работе.

«На создание игры меня вдохновила мама, кандидат педагогических наук. Своей главной разработкой она считает настольные игры для подростков на тему знаменитых картин русских художников. Цель моей игры — научить подростков заботиться об окружающей среде, вывести их на новый уровень восприятия экологической информации. Получение знаний здесь подкрепляется зрительными образами и азартом к выигрышу. Очень хочу поблагодарить организаторов конкурса за поддержку в реализации актуальных для города проектов», — поясняет Злата Анисина.