В Челябинской области активно выполняют программу догазификации частных домов

В регионе за три года газифицировали 31 тыс. домов

С 2019 года в Челябинской области построили более 1600 километров новых газораспределительных сетей, подключили к сетевому газоснабжению 31 тыс. домохозяйств. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил сегодня, 31 мая, в обращении к депутатам областного ЗСО.

«По программе, инициированной президентом и поддержанной партией „Единая Россия“, обеспечиваем догазификацию домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах», — отметил глава региона.

Губернатор также обратился к депутатам Заксобрания с просьбой поддержать законопроект об увеличении максимального размера выплаты на установку внутридомового газового оборудования жителям Челябинской области с 60 до 100 тыс. руб. Рассмотрение законопроекта должно состояться сегодня, 31 мая.

Напомним, что власти области оказывают поддержку в приобретении внутридомового газового оборудования пенсионерам, инвалидам первой и второй группы, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами с низким уровнем дохода.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в 2022 году бюджет на газификацию в Челябинской области составил 1 млрд рублей. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер в конце 2021 года, это позволит построить 42 объекта газификации протяженностью более 400 км. По планам, к 2035 году уровень газификации Челябинской области должен достигнуть 90%. На сегодняшний день этот показатель — чуть более 76%.