/ «Хлебом не корми»: о вредных для уток лакомствах рассказали челябинские зоозащитники

Привычная человеку еда может оказать «медвежью услугу» птицам.



Жители Челябинска обеспокоены количеством уток, которые остались на зимовку в полынье на реке Миасс. Всего там можно насчитать до 300 особей, которые греются в теплой воде (предположительно из-за слива канализационных вод). Всей стае может не хватить пищи и челябинцев просят подкармливать уток в холода.

Делать это можно только определенными продуктами. Хлеб, которым мы привыкли их кормить, лучше не использовать, поскольку он распухает в пищеварительном тракте птицы, начинает бродить и приводит к ухудшению здоровья. Больная птица может не пережить зиму. Допускается подкармливать уток только пшеничным хлебом в малом количестве.

Уткам можно белый пшеничный хлеб, который менее вреден из-за его «пышности» и меньшей кислотности. Но и его нежелательно давать в больших количествах. Лучше всего кормить их приваренной рыбой, травяными гранулами и нежирным творогом. — отмечает зоозащитник Карен Даллакян.

Мы уточнили, может ли как-то отразиться прикорм и его остатки на состоянии реки.

На состоянии реки это никак не отразится, главное кормить птиц тем, что советуют орнитологи. — прокомментировал руководитель управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

Так что, смело можно кормить уток разрешенными продуктами, не опасаясь за их здоровье и состояние