Отец детей, которых мать 11 лет держала взаперти, устроился на работу

Его заметили журналисты на открытии нового агрокомплекса.

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Сегодня на открытии тепличного комплекса в Усть-Катаве журналисты заметили среди сотрудников Суюна Рахматова — отца троих детей Азизовых, которых мать 11 лет скрывала от людей. Пожилой мужчина ранее работал на местном заводе, а после увольнения перебивался другими заработками, работал вахтовым методом. Судя по всему, теперь он официально устроен в новом месте.

«Он теперь хорошо выглядит, опрятно одет, но когда увидел журналистов, побежал от нас», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Напомним, что Суюн Рахматов отец детей, сбежавших из 11-летнего заточения в доме собственной матери. Мужчина до дня трагедии не знал, какая обстановка царит в его семье, поскольку давно не жил с супругой и только помогал материально. На ток-шоу на федеральном канале мужчина признался, что готов взять на себя ответственность за дочерей и сына.