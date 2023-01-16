Челябинская область потратит 5 млрд рублей на ремонт 200 км дорог в наступившем году

Федеральный бюджет направят на работы около 2 млрд рублей

В Челябинской области в этом году построят и отремонтируют 44 автодороги общей протяженностью 189,2 км, сообщили сегодня, 16 января, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Работы будут проводиться по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В числе самых крупных объектов — участок дороги Кузяшева — Акбашева — Марксист (19,6 км), несколько участков дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (15,4 км) и участок дороги Южноуральск — Магнитогорск (15,5 км).

В Челябинске построят новые участки дорог на улицах 2-й Эльтонской, Молдавской и Бейвеля. Также по просьбам жителей запланирован ремонт моста через реку Миасс у поселка Першино. Еще на трех объектах проведут реконструкцию и капитальный ремонт. Общая протяженность всех объектов — 5 км.

В Магнитогорске отремонтируют семь дорог протяженностью более 11 километров.

На работы потратят в общей сложности более 5 млрд рублей. Из них 1,9 млрд направит федеральный бюджет.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 66 автодорог. Их протяженность составила 225 км.

Подробнее об итогах прошедшего дорожного сезона и планах на предстоящий год министра дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев рассказал в интервью нашему информагентству.