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/ Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне

Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне

Об этом сообщили в ЕДДС.
сегодня в 17:30
  |  Общество

Более 200 домов в Челябинске отключат от газа в начале июня. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в едино-диспетчерской службе областной столицы. Все дома расположены в районе АМЗ, который относится к Советскому району. 

Отключение газоснабжения в Челябинске в период с 6 по 14 июня 2019 года: ул. 1-я Базовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; ул. 2-я Базовая, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 32, 34, 36, 42; ул. Вишневая (ст. Шершни) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 40а; пер. 1-й Корабельный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; пер. 2-1 Корабельный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Малиновая (ст. Шершни), 21, 23, 25, 27, 29; ул. Неймана, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 30; ул. Нефтебазовая (ст. Шершни) 1; ул. Новоэлеваторная (ст. Шершни) 2, 4, 6, 8; ул. Пономарева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32; ул. Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 7, 10а, 12, 12а, 28, 32, 34, 36, 38, 42; ул. Авторемонтная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Отметим, что отключение связано с проведением профилактических работ.

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