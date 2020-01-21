Более 20 000 случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в регионе с начала года

О заболеваемости в Челябинской области рассказали в Роспотребнадзоре.

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Как правило, с окончанием новогодних праздников, медики отмечают рост заболеваемости жителей региона простудными заболеваниями. На сегодняшний день ситуация по ОРВИ не считается эпидемиологической.

«За три недели начавшегося года зафиксировано 20 664 случая ОРВИ и гриппа — этот показатель составил 63,1 на 10 тысяч населения региона, что выше уровня прошлой недели на 48%. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,9% во всех возрастных группах», — сообщает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области, заместитель главного государственного санитарного врача по Челябинской области Светлана Лучинина.

Непосредственно в Челябинске зарегистрировано 9 717 случаев ОРВИ и гриппа, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 22%.

Исследования лабораторий свидетельствуют о том, что болезнь обладает смешанной этиологией и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Кроме вакцинации, защитить себя от простуды и гриппа можно профилактикой: не контактируйте с больными людьми; хорошо мойте руки по приходу с улицы и после посещения общественных мест; несколько раз в день проветривайте помещение; регулярно проводите влажную уборку с дезинфицирующими и моющими средствами; не запускайте хронические заболевания и повышайте иммунитет; принимайте, назначенные врачом, препараты профилактики, если дома есть больные.

Если все-таки вы или ваш ребенок оказались во власти вируса, лучше остаться дома и вызвать врача, так вы сохраните свое здоровье — помните, что переносить грипп на ногах категорически запрещено, и оградите от заражения других.