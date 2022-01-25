Более 15 тысяч южноуральцев подали заявки на бесплатное подключение к газу в 2021 году

Часть жителей Челябинской области воспользовалась электронными сервисами

В 2021 году жители Челябинской области подали 15,5 тысячи заявок на догазификацию. При этом южноуральцы активно пользовались порталом Единого оператора газификации и 1,7 тысячи заявок направили дистанционно через электронный сервис, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«Всего АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в прошлом году получило 15,5 тысячи заявок на догазификацию от жителей региона. Из них через клиентские центры филиалов поступило 5769 заявок (37%), МФЦ — 4261 (27,5%), портал госуслуг — 3845 (25%), портал Единого оператора газификации — 1363 (9%), личный кабинет ГРО — 221 (1,5%)»,— сообщили в пресс-службе компании.

От жителей Челябинска в 2021 году поступило 1570 заявок, причем почти половина воспользовались для этого порталом «Госуслуги», еще 20% горожан направили заявки через портал Единого оператора газификации. Остальные обращались в МФЦ и Единый центр предоставления услуг АО «Челябинскгоргаз».

В этом году жители Челябинской области также могут подать заявку на догазификацию. Кто может воспользоваться этим правом и что необходимо сделать — в инструкции ИА «Первое областное».

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал расширение круга льготников, которым будет доступна государственная поддержка при приобретении и установке газового оборудования.

Кроме того, Алексей Текслер поручил властям помогать южноуральцам оформлять заявки на бесплатную газификацию.