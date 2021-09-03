Провести газ на территорию участка и подключить необходимое оборудование в доме жители Челябинской области могут за свой счет. Однако существует бесплатная газификация, которая предполагает бесплатное подведение сетей до границ земельного участка за счет ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Бесплатно подключить частный дом к газовым сетям вы можете в случае, если:
— по состоянию на 1 января 2020 года в населенном пункте уже проложены внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные сети (ГРО);
— если расстояние от сетей до границ участка составляет не более 200 метров;
— если объем потребления газа в доме составляет не более 7 кубических метров газа в час.
Что необходимо собственнику, чтобы принять участие в программе бесплатной догазификации:
— проверить, что ваш населенный пункт входит в программу;
— подать заявку;
— получить технические условия о возможности подключения, которые оформят автоматически;
— заключить договор;
— получить проект на сети газопотребления в границах участка;
— после подключения газа заключить договор на техническое обслуживание внутреннего газового оборудования.
«По программе догазификации ГРО берет на себя обязательство лишь бесплатно подвести сети к участку и подключить их к внутренним газовым сетям. Поэтому до подачи заявки собственник может рассчитать примерную стоимость подключения, с учетом протяженности внутренних сетей и газового оборудования», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Вы можете подать заявку через официальный портал Единого оператора газификации РФ. Если заявка соответствует программе, то вы получите договор на подключение газа. В нем будет указан срок выполнения всех работ. После того как сети подведут к участку, вы получите уведомление. Когда сети будут подключены, необходимо заключить договор на техобслуживание внутреннего газового оборудования, где будет прописана плата. Кроме того, необходимо заключить договор с поставщиком газа и платить по счетчикам.