Губернатор поручил властям помогать южноуральцам оформлять заявки на бесплатную газификацию

Ранее Алексей Текслер поручил расширить список категорий, которые могут получить выплаты на покупку газового оборудования

В Челябинской области действует программа догазификации, по которой можно бесплатно подвести газ к дому, если в населенном пункте есть необходимая для этого инфраструктура. Губернатор дал поручение муниципальным властям помогать южноуральцам, желающим провести газ к своим домам, с оформлением документов. Об этом в четверг, 20 января, сообщил Алексей Текслер.

Ранее социальная помощь на покупку и установку газового оборудования была доступна для одиноко проживающих пенсионеров, малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Также глава региона принял решение расширить льготные категории. Будут помогать совместно проживающим пенсионерам (с 65 лет) и малообеспеченным инвалидам I и II группы.

«Хотел бы обратиться и к нашим жителям: нужно активнее включаться в программу, — отметил он. — Это позволит нам более четко спланировать работу и максимальный объем сделать в ближайшие годы. Очень важно как можно быстрее основную заявочную кампанию завершить и ускорить подключение домовладений к газу», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, по Челябинской области на первом этапе в 2021—2022 годах в границах от существующего газопровода (200 метров) требуется подключить 63 тысячи домовладений. Суммарные затраты на подключение составят около 12,5 млрд рублей. Средние затраты средств на газификацию одного дома оцениваются на уровне 196 тысяч рублей.

Провести газ на территорию участка и подключить необходимое оборудование в доме жители Челябинской области могут за свой счет. Однако существует бесплатная газификация, которая предполагает бесплатное подведение сетей до границ земельного участка за счет ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Что для этого требуется, читайте в инструкции.