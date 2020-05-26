Нелегалам здесь не место! В Челябинске растет фиктивная регистрация граждан

Уже возбуждено почти 600 уголовных дел.

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Сотрудники Управления по вопросам миграции, и органы МВД активно пресекают факты фиктивной регистрации иностранцев и лиц без гражданства. А также фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет.

Так, жительница Курчатовского района Челябинска, будучи гражданкой Российской Федерации, решив подзаработать, прописала на своей жилплощади 9 иностранцев. Ее предпринимательский маневр был раскрыт, а дело дошло до суда.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Магнитогорске местный житель также фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире 9 иностранных граждан. Теперь, он виновен в совершении преступления, предусмотренного статьей о фиктивной постановке на учет УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца условно.

В 2020 году уже возбуждено 577 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.2, 322.3 Уголовного Кодекса РФ. К уголовной ответственности привлечено более 220 граждан. Все граждане сняты с регистрационного и миграционного учета.