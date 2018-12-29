/ Главой Челябинской митрополии назначен епископ Григорий

Митрополита Никодима поблагодарили за понесенные архипастырские труды.

Митрополит Никодим больше не возглавляет Челябинскую епархию. Его освободили от управления церковным округом и поблагодарили за труды. Причиной ротации в Челябинской епархии стал «переезд» митрополита Челябинского и Миасского Никодима в Новосибирск.

Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, быть епископу Троицкому и Южноуральскому Григорию с поручением ему временного управления Троицкой епархией. — сообщает Русская православная церковь.

Новосибирский митрополит Тихон теперь будет возглавлять Владимирское епархиальное управление, а руководивший им долгое время митрополит Евлогий уходит на покой, потому что ему исполнилось 75 лет.