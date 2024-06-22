Мурал «Русская красавица» создали челябинские художники в Мариуполе

Один из домов расписали в рамках всероссийского проекта

Художники из Челябинска приняли участие в I Всероссийском фестивале современного искусства «M’Art», в рамках которого восстановленным зданиями придают яркий и современный облик. Челябинка Наталья Москвитина нарисовала на фасаде одного из домов в Мариуполе русскую красавицу с птицей в руках, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Ассоциацию «Граффити Россия».

«Весь образ девушки, декоративные элементы и колорит отсылают к мотивам народных сказок, объединяя в росписи народные устои и современность»,— прокомментировал руководитель Ассоциации Павел Щеклеин.

Всероссийский фестиваль стартовал в конце мая. Всего художники из Челябинска и других российских городов распишут 19 многоэтажек.