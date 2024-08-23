Художник из Краснодара создал яркий мурал ко Дню города в Еманжелинске

Красочные граффити также приурочены к Году семьи

Еманжелинск принял эстафету регионального фестиваля «Наш Mural — 2024», который проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главного управления молодежной политики.

На стене пятиэтажного дома по Гагарина, 14 появился яркий и красочный мурал, отражающий ключевую тему 2024 года — Год семьи.

На новых граффити изображен жизнерадостный мальчишка, который олицетворяет право выбора вида спорта. Он может попробовать себя в баскетболе, футболе и других активностях, ведь, только экспериментируя, можно понять, что действительно нравится.

«Это символично, поскольку мурал смотрит на перголу и скейт-площадку в сквере, где собираются молодежь и дети», — говорят в мэрии.

Автор граффити — художник из Краснодара Артем Серебряков. Сообщается, что на его счету уже есть несколько реализованных проектов: участие в создании двух муралов в Феодосии, на фестивале в честь Айвазовского, Новороссийске и Липецке.

Также в администрации Еманжелинска рассказали, что граффити — подарок местным жителям ко Дню города.