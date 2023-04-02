Боевых роботов «Маркер» из Магнитогорска оснастили противотанковым комплексом «Корнет»

Машина сможет уничтожать вражеское вооружение

Беспилотники «Маркер», созданные магнитогорскими разработчиками, оснастили противотанковым комплексом «Корнет». Теперь машины смогут засекать и уничтожать в зоне СВО такую вражескую технику, как немецкие танки «Леопард». Об этом сообщается в телеграм-канале Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».

«Скоро в зоне специальной военной операции могут появиться тысячи боевых роботов российской армии, оснащенных новыми противотанковыми комплексами»,— сообщил Евгений Пригожин.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что роботы «Маркер» получат электронные образы немецких «Леопардов» и американских «Абрамсов», которые США и Евросоюз обещали поставить украинской армии. Таким образом, магнитогорский сухопутный беспилотник сможет самостоятельно засекать и уничтожать вражескую бронетехнику.

Первые машины «Маркер» отправили в зону спецоперации в начале февраля этого года.

Более подробно о магнитогорской разведывательно-ударной машине читайте в нашем материале.