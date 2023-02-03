Четыре боевых робота из Магнитогорска прибыли в Донбасс

Специалистов обучат применять беспилотники

Первые четыре робота «Маркер» прибыли в Донбасс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Магнитогорский сухопутный беспилотник сможет самостоятельно засекать и уничтожать вражескую бронетехнику. Эта разведывательно-ударная беспилотная машина разработана магнитогорским НПО «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований.

«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что по всему фронту начали создавать центры для обучения воинов-специалистов русских добробатов по работе с наземными и беспилотными системами.

Здесь будут обучать специалистов по управлению и боевому применению роботов «Маркер».