Боевые роботы из Магнитогорска смогут бороться в зоне СВО с иностранными танками

О такой возможности сообщил бывший руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Робот «Маркер» получит электронные образы немецких танков Leopard и американских Abrams, которые США и Евросоюз обещают поставить украинской армии. Магнитогорский сухопутный беспилотник сможет самостоятельно засекать и уничтожать вражескую бронетехнику, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.



Как сообщало ранее ИА «Первое областное», Рогозин уже анонсировал в середине января 2023 года отправку в зону специальной военной операции четырех «Маркеров». Эта разведывательно-ударная беспилотная машина разработана магнитогорским НПО «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Робот может действовать под управлением оператора или в автономном режиме, имеет два варианта шасси — колесное и гусеничное, различные комплексы оборудования: ударные или разведывательные дроны, пулемет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). На последние и возлагает надежды Дмитрий Рогозин.

«Как только начнутся поставки войскам Украины танков, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — заявил Рогозин в разговоре с «РИА Новости».

Поставка четырех боевых роботов в зону СВО ожидается в феврале 2023 года. По выкладкам военных экспертов, «Абрамсы» и «Леопарды» будут переданы Украине позже, так как до появления танков на передовой необходимо обучить экипажи и наладить систему обслуживания бронетехники. Как утверждает Дмитрий Рогозин, «Маркеры» сначала пройдут окончательное тестирование на полигоне.

Ранее колесные варианты магнитогорских роботов проходили испытания в качестве охранной техники космодрома «Восточный».