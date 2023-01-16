Беспилотники «Маркер» из Магнитогорска направят в зону спецоперации

Ранее их применяли для охраны космодрома Восточный

Беспилотные разведывательно-ударные машины «Маркер», использующие новейшие технологии научно-производственного объединения «Андроидная техника» (Магнитогорск), направят в зону действия спецоперации. Об этом сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Маркер» обладает техническим зрением, собственными огневыми средствами и автоматической системой управления, сам способен определять точные координаты противника на расстоянии до 15 км и отбирать цели для поражения.

Магнитогорские разработчики совместно с Фондом перспективных исследований создали современный робототехнический комплекс, способный в автономном режиме отслеживать цели, маркировать и обезвреживать их. Отсюда и название «Маркер», которое указывает на главное предназначение такой техники, способной в доли секунды безошибочно определять цель.

«В настоящее время речь идет о применении различных технологий, разработанных НПО „Андроидная техника“ в зоне проведения спецоперации. Самих технологий насчитывается более двадцати, в их числе — те, что гарантируют возможность полностью автономного управления техникой и группового взаимодействия беспилотников без участия оператора. Робототехнические комплексы сегодня готовы на деле демонстрировать применение самых передовых технологий», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, проведено свыше сотни контрольных испытаний беспилотников на различных полигонах — в Челябинской, Свердловской, Московской областях, Краснодарском крае.

«Беспилотные разведывательно-ударные машины „Маркер“ способны осуществлять в зоне СВО доставку оборудования и стрелковых комплексов в безопасном режиме, а также применяться в целях эвакуации», — уточнил Евгений Дудоров.

«Маркеры» способны поддерживать систему работы привязных дронов, используемых для мониторинга ситуации и имеющих обзор видимости в десятки километров. С 2021 года «Маркер» в колесном исполнении применяли для охраны космодрома Восточный, где он уже доказал свою эффективность.

Впервые «Маркер» широкой публике презентовали на международном военно-техническом форуме «Армия» в 2022 году. Его главной особенностью стала возможность работать «в команде» с другими беспилотниками, организуя автономный обмен информацией.

АО «НПО „Андроидная техника“» создано в 2009 году в Магнитогорске. За время работы предприятия разработано более 110 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Ключевыми партнерами в настоящее время являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, Росатом и др. Поставки роботов в зону спецоперации начнутся в ближайшее время.